"Il Chelsea di Roman Abramovich, russo di origini ebraiche, ha in mente di portare i tifosi razzisti ad Auschwitz per rieducarli. Comunque lo si prenda e comunque lo si guardi, il bieco razzismo da gradinata è una faccenda non solo grave ma insoluta, forse insolubile. A che punto siamo, noi italiani del calcio?", la domanda appare sulle colonne di Repubblica, a firma Maurizio Crosetti. Per il noto giornalista, le intenzioni della Juve sono chiare: vuole identificare i colpevoli a uno a uno, colpire loro e non tutti. Basterà? Di sicuro, non per la Corte d'Appello Figc.