Un mercato in entrata che guarda al presente, ma che non può non tenere conto del futuro. Lasi sta muovendo con grande cautela in questa sessione di riparazione invernale alla ricerca di rinforzi per la rosa a disposizione die in particolare di un attaccante centrale che vada ad arricchire l'organico, ma appesantire, di conseguenza, anche il monte ingaggi. Immediato e futuro, perché oggi il club bianconero (senza considerare gli under) ha attualmente in prestito ben 7 potenziali titolari i cui riscatti, oggi sono tutt'altro che certi.Nel corso dell'ultimo mercato estivo, per far spazio ad innesti importanti come ad esempio anche quello di, hanno salutato Torino in prestito, secco o con diritto di riscatto comportando per la Juventus un notevole risparmio dal punto di vista degli ingaggi. Si tratta diper un totale di circa 20 milioni netti risparmiati ma che oggi sono più vicini al ritorno alla base che non ad un addio definitivo.La situazione è ben delineata e, almeno per ora, nessuno di questi "casi mercato" è vicino alla possibilità di essere riscattato dai rispettivi club. Rugani sta trovando pochissimo spazio, De Sciglio è impiegato in maniera altalenante così come Douglas Costa su cui però pesa un ingaggio nettamente più importante. Infine Mandragora, Pellegrini e Pjaca hanno avuto molti problemi di infortunio. Alla fine solo Mattia Perin sta trovando continuità di rendimento e, se Buffon dovesse continuare ancora a giocare, potrebbe avere delle chance di dire addio ai bianconeri a titolo definitivo. Tanti prestiti poche certezze, il mercato del presente e del futuro della Juve passa anche da qui.