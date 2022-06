La Juventus sta definendo la rosa in vista della prossima stagione. Sono molti i talenti di proprietà bianconera che in questa stagione si sono messi in mostra. Cosa fare con loro? Gatti, acquistato dalla Juventus a gennaio è stato uno dei protagonisti della stagione del Frosinone, sembra destinato a restare in rosa per completarla. Anche De Winter si candida per un posto nella rosa di Massimiliano Allegri. Tra Miretti e Fagioli, invece, solo uno dovrebbe restare nel centrocampo bianconero: favorito in questo momento Miretti. Lo riporta Tuttosport.