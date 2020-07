, più per arrivare in fondo in Champions che non per congelare la classifica in campionato. Poi però bisognerà affrontare una volta per tutte il futuro del Pipita, per capire come concludere questa storia d'amore.di primissimo livello ma troppo corta come quella dell'attacco messo a disposizione di Maurizio Sarri.l polacco ha spalancato le porte all'ipotesi di un passaggio in bianconero, proprio questa decisione ha irrigidito e non poco la dirigenza del Napoli, che pure ormai si è rassegnata a non poter arrivare a un accordo per il rinnovo. Quindi sarà cessione. E se le controproposte di Atletico Madrid, Tottenham o Roma non dovessero convincere Milik a cambiare idea, ecco che un'apertura rispetto alla richiesta iniziale (solo cash, almeno 40 milioni) valutando Federico Bernardeschi e soprattutto Luca Pellegrini, sembra inevitabile.che in questo momento è l'alternativa al polacco anche per l'Atletico Madrid. Mentre si allontana il profilo di Raulalmeno fino a quando il Wolverhampton non torni a più miti consigli, essendo passato dall'ipotesi prestito a una richiesta da oltre 60 milioni di euro.nel caso in cui dovesse saltare il riacquisto da parte dell'Inter. Ma con il Santos procedono anche i contatti perche piace e pure parecchio. Aspettando di spazzare via tutti i dubbi sul futuro di Higuain, la Juve lavora. Eccome se lavora.