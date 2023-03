Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Provo sempre a fare il mio lavoro e ad aiutare i ragazzi più giovani. Sono felice alla Juve e in campo cerco di ripagare la fiducia che mi danno qui”.



POSIZIONE - “Cambiare da destra a sinistra ci metto un po’ ad abituarmi. Basta essere a disposizione, poi le cose diventano più facili e tutti mi danno una mano”.



SPOGLIATOIO - “Le regole sono importanti, per avere la compattezza che stiamo cercando da tempo. Tanti giocatori importanti sono andati via e si è perso un po’ questo. Qualcuno ha commesso degli errori, ma si sbaglia e si vince tutti insieme. L’importante è imparare e stare a disposizione”.



ALLEGRI - “Siamo consapevoli che siamo una squadra con giocatori senza tanta esperienza. Se giochiamo l’uno per l’altro, diventiamo difficili da battere. Questa è la nostra forza”.