Dal ritiro del Brasile, Danilo parla di questi primi mesi a Torino con la maglia della Juve ai microfoni di ​Globoesporte: "​Torino è molto diversa da Manchester: qui i tifosi sono molto più caldi, ti fermano per strada. Mi trasmettono affetto e motivazione. In Premier però il gioco è molto più intenso, mentre in Italia è più tattico”. E poi il terzino ex Manchester City si sbilancia in un paragone tra Guardiola e Sarri: "​Il mister (Sarri, ndr) ha idee moderne, gli piace la linea di difesa alta e vuole un buon possesso palla. Dunque per me non è stato un gran cambiamento e mi trovo a mio agio. Sarri e Guardiola sono molto simili soprattutto nella cura maniacale della tattica e dei movimenti. Entrambi studiano a fondo l’avversario e come affrontarlo al meglio. Sarri è più elastico di Guardiola: concede più libertà individuale”.