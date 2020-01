Rendimento in ripresa per Matthijs De Ligt, difensore della Juve tornato titolare dopo l'infortunio di Demiral. Nel corso di un'intervista a Tuttosport, l'olandese spiega: "Gli applausi dello Stadium? Sì, ho visto ed è stato meraviglioso. Naturalmente i tifosi sono molto importanti per noi, il loro supporto è utile perchè ci dà grande fiducia. Sanno apprezzare chi gioca bene ed è bello sentire i loro cori, il loro sostegno".



SULL'INIZIO DI STAGIONE - "E' normale, è tutto normale. Se fossi stato nei panni di un tifoso, anch'io mi sarei arrabbiato di fronte a errori del genere. Ma da giocatore sono problemi che non mi devono interessare. Io devo solamente pensare a lavorare, a migliorarmi, a capire se sto facendo o meno dei progressi. Di sicuro sono felice per il modo in cui i miei primi sei mesi sono trascorsi e sono convinto del fatto che partita dopo partita andrà sempre meglio".



SUI COMPAGNI - "Buffon, Bonucci e Chiellini? E' bello allenarsi con loro, hanno grandissima esperienza, possono insegnare tanto. Con Chiellini ho parlato, a volte sono un po' impulsivo e lui mi ha fatto subito capire che spesso è meglio giocare con la testa. Anche da Bonucci sto imparando tanto, è un onore per me. Ma tutti i compagni di squadra mi possono insegnare molto: è un gruppo davvero stupendo. E so che tutti sono disposti ad aiutarmi".



SU RONALDO - "Lo conosciamo bene, è un giocatore incredibile. Ricordo che fino a un paio di mesi fa era stato fortemente criticato, ma lui è stato capace di zittire tutti. Riprendersi da un momento non così buono e dimostrare ora di essere assolutamente sul pezzo è qualcosa di portentoso. Sono molto felice per Cristiano".



SULLA CLASSIFICA - "E' stato importante vincere e guadagnare punti, ma la stagione è molto lunga. Però ora non dobbiamo fermarci, tutte le partite saranno per noi. La nostra classifica è molto buona. Continuiamo così, è fondamentale provare a vincerle tutte".