Il difensore della Juve Matthijs De Ligt ha parlato a Nu.nl dopo la vittoria contro l'Inter. Ecco la traduzione proposta da Tuttojuve: "La lezione più importante che ho imparato finora alla Juventus è che devi avere fiducia in te stesso. All'inizio ho notato che ero molto preoccupato di non commettere errori. Ovviamente non dovresti mai farlo. Non ho mai giocato così. L'attenzione era troppo concentrata su questo nelle prime settimane. Dopo la partita contro l'Atlético Madrid, ho riordinato le idee. Volevo stare di nuovo in campo con fiducia. Poi qualcosa potrebbe andare storto, ma poi sono certo che le cose andranno meglio di prima. Da allora è iniziata la fase di miglioramento".



SULLE CRITICHE - "Le critiche che poi riceverai in seguito ne fanno parte. Sfortunatamente, questa è la vita di un difensore. Sei in equilibrio su una linea così sottile difficile dire se lo stai facendo nel modo giusto o sbagliato. Ovviamente avrei anche preferito non causare il rigore, ma alla fine abbiamo vinto, ed è questo il punto. Ora sono diverso qui rispetto alla precedente partita internazionale. Ho giocato solo una partita per la Juve.



SULLA DIETA - "La dieta di Maurizio Sarri perché troppo grasso? Questa è davvero una storia folle. No, non sono più sorpreso. A volte penso: perché? Poi ho giocato una buona partita, ma a quanto pare non è ancora abbastanza buona. Comunque, quelle sono solo opinioni. Devo sapere da me cosa faccio nel modo giusto e sbagliato, e lo so benissimo. "



SULL'INSERIMENTO - "Ogni nuovo giocatore che si unisce al club deve avere il tempo di stabilirsi nella squadra. La Juventus aveva già due grandi difensori con Chiellini e Bonucci. L'idea era di adattarmi tranquillamente. È andata diversamente. Ovviamente è bello che io giochi, ma sei immediatamente coinvolto nel progetto. Questa è una bella sfida per me ".