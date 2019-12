Così Matthijs De Ligt, difensore della Juve, ha parlato a Dazn in vista del match contro la Lazio: "La Lazio non è solo Immobile, la Lazio è piena di grandi giocatori. I difensori devono studiare gli attaccanti, ma non l’ho fatto solamente ora. Pjanic perno del nostro gioco? Sì, Miralem è un grande giocatore, ma dobbiamo trovare altre soluzioni”.