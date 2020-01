Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt parla al canale tematico del club dopo la vittoria sul Parma: ​"E' stata una vittoria importante, sapevamo cosa aveva fatto l'Inter e per noi era un'opportunità di andare a + 4 e sono contento che l'abbiamo sfruttata. Credo che nel primo tempo abbiamo giocato bene creando buone palle gol ma anche dietro siamo stati bravi. E' vero il primo gol è stato un pochino fortunato per la deviazione ma abbiamo sempre continuato a spingere. Nel secondo tempo eravamo un pò più rilassati e può succedere di prendere gol. E' stato un gran colpo di testa di Cornelius ma abbiamo subito reagito e vinto 2-1. Classifica? Non male,ho visto una statistica oggi che mostrava i punti di ogni squadra, ovviamente il Liverpool è sopra a tutti ma poi ci siamo noi e Psg. Stiamo facendo bene e abbiamo potenziale. Possiamo ancora migliorare tanto".