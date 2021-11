Leonardoaffaticato in rifinitura. Giorgiocostretto al forfait durante il riscaldamento. Allora Maxgetta nella mischia Daniele, tornato in campo per forza e non per scelta, ma comunque capace di rispondere presente: un po' di ruggine e un po' di timore c'erano, prova comunque convincente del difensore. Anche perché al suo fianco c'era unUn passaggio a vuoto, un pallone bucato proprio davanti a Mattia Perin che per sua fortuna non ha sortito effetti negativi. Per il resto De Ligt è stato monumentale, proprio quando serviva di più.Il centravanti serbo ha combattuto, ha provato a tenergli testa, semplicemente è stato battuto. Ogni palla alta era di De Ligt. Ogni movimento veniva contrastato in partenza. Fondamentale dopo fondamentale,. Poi tutto questo non cambia di una virgola l'opinione che tutti hanno di Vlahovic, anche o soprattutto in casa Juve. Ma può accelerare il processo definitivo del cambio di guarda tra De Ligt e i senatori, anche all'interno delle gerarchie di Allegri.Uno ha 34 anni e l'altro 37, gli acciacchi aumentano anche per il primo e non solo per il secondo, vanno gestiti sempre e comunque.La gestione quindi è ancor più delicata. Ma se Allegri aveva bisogno di risposte e dimostrazioni di dominio, contro la Fiorentina le ha avute.