Matthijs de Ligt è in quarantena come tutti i suoi compagni di squadra della Juventus dopo la positività di Daniele Rugani. Anche l'olandese sta cercando di ammazzare il tempo e la fidanzata Annekee Molenaar, ogni tanto, condivide alcuni istanti della vita in isolamento. Tra le attività del difensore bianconero c'è anche lo studio. La fidanzata dell'olandese ha pubblicato nelle sue stories un'immagine di Matthijs alle prese con libri e appunti, probabilmente di lingua italiana visto che dal loro arrivo la scorsa estate entrambi hanno iniziato a prendere lezioni.