“Resta con noi”. Così i tifosi della Juventus hanno accolto stamani Matthjis de Ligt, presente regolarmente alla Continassa per il primo giorno di raduno dei nazionali. Il difensore olandese, però, ha già espresso le sue perplessità nei confronti di due quarti posti consecutivi e ha aperto ad una cessione. Cui la Juve non dice di no, a dispetto della presa di posizione dei tifosi, ma il prezzo deve essere quello giusto. Ed è qui che si gioca la partita.



FORBICE – Il Chelsea, che fino a una settimana fa sembrava l’unica squadra forte sull’ex Ajax, è fermo a Werner più una trentina di milioni. Decisamente troppo poco, e in questa forbice si è inserito il Bayern, che sta preparando un’offerta da presentare domani, nel vertice in programma tra tutte le parti in causa. Nelle idee dei bianconeri, il costo di de Ligt ammonta a circa 90-100 milioni bonus compresi, almeno 75 di parte fissa. Ma il Bayern potrebbe giocare al ribasso e far partire, forte della volontà del giocatore di sposare la difesa alta di Nagelsmann, un braccio di ferro che difficilmente si chiuderebbe entro dieci giorni, quelli che separano Di Maria e compagni dalla tournée americana. Il ds bavarese Salihamidzic lavora i fianchi della sua ex squadra per strappare un affare ancor più vantaggioso.



DEADLINE – Di solito si parla di deadline quando il termine è obbligatorio, qui invece è più una speranza da parte della Juventus di poter risolvere la questione entro la partenza della squadra per gli Stati Uniti, fissata il 20 luglio. Se domani il Bayern non soddisferà le richieste bianconere, ci sarà spazio per nuove trattative e magari anche un reinserimento del Chelsea. Una prospettiva allettante per la possibile asta, molto meno per le esigenze tecniche di Allegri.