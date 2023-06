Uno juventino protagonista all’Europeo Under 21. Nella gara d’esordio del Belgio, finita 0-0 con l’Olanda (De Ketelaere in campo da capitano), il migliore in campo è stato Koni De Winter. Il centrale classe 2002 rientrerà dal prestito all’Empoli ed è monitorato dal Sassuolo che vorrebbe inserirlo nell’eventuale affare Frattesi, ma potrebbe rimanere in bianconero.