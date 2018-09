Sami Khedira ha giocato la sua prima partita da capitano della Juventus proprio nella settimana in cui ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2021, a 6 milioni di euro netti a stagione. In assenza di Giorgio Chiellini, dunque, è lui il prescelto di Massimiliano Allegri per portare la pesante fascia, dopo l'esperimento di Paulo Dybala nell'amichevole che ha dato il via alla stagione a Villar Perosa. La Joya ha rappresentato il vice ieri, con Leonardo Bonucci ormai scalato fuori dalle gerarchie, dopo l'anno da capitano al Milan. "Quella scappatella a molti non è andata giù", come ricorda Il Corriere Torino.