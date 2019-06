Sabato le visite mediche di Leonardo Spinazzola, domenica quelle di Luca Pellegrini prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Il terzino è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera: oggi infatti sono stati definiti gli ultimi dettagli e gli agenti del giocatore stanno aspettando soltanto i contratti per poterli visionare prima della firma.



Come appreso da calciomercato.com, nella giornata di domenica sono previste le visite mediche con la Juventus. Juventus e Roma ieri hanno trovato l'accordo sulla base di uno scambio dei cartellini, cui si sommerà un conguaglio economico a favore del club bianconero. Spinazzola, infatti, è stato valutato 25 milioni di euro, mentre Luca Pellegrini 15; saranno quindi circa 10 i milioni che la Roma verserà nelle casse della Juventus per arrivare alla fumata bianca. Pellegrini alla Juve, ormai ci siamo: domani sono in programma le visite mediche.