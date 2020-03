Demiral "spera in un miracolo" scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Il difensore turco è out per colpa di un serio infortunio al ginocchio rimediato contro la Roma ma potrebbe comunque concludere la stagione. Se, infatti, le giornate rimaste da giocare verranno rinviate a giugno e luglio, Merih potrebbe riuscire in un clamoroso recupero e giocare le partite che sono state posticipate a causa del coronavirus. Intanto il turco si allena da solo a casa, in isolamento come i suoi compagni di squadra.