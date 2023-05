Dalla partita in tribunale a quella in campo. Giornata di vigilia per la Juventus, che domani all'Allianz Stadium affronterà il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League. Out Bremer fermato da un affaticamento, Allegri lancerà dal primo minuto Angel Di Maria; Max non vuole rinunciare all'esperienza del Fideo che "nelle partite secche è sempre stato presente, lo dice la sua carriera" ha spiegato l'allenatore oggi in conferenza.



IL FUTURO - A tenere banco però è il futuro del Fideo, il contratto è in scadenza a giugno ma sono già stati avviati i contatti tra la società e il giocatore per capire se ci sono margini per un rinnovo. Il punto nel nostro video qui sotto