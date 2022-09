Out anche con la Salernitana. E' l'ipotesi più probabile, ad oggi, per Angel Di Maria, le cui condizioni, dopo l'uscita dal campo al 45' a Firenze e dopo il forfait con il Paris Saint Germain, verranno valutate giorno per giorno. Il Fideo non ha lesioni, assicurano alla Continassa, ma è un cristallo prezioso che va preservato e trattato con la maggior cura possibile. Con un obiettivo: Juventus-Benfica di mercoledì 14 settembre, il match che per i bianconeri rappresenta già uno spartiacque della stagione.



Ha avuto ragione Allegri, alla fine: Juve ko a Parigi e Benfica vittorioso con il Maccabi Haifa. La qualificazione i bianconeri se la giocheranno contro la squadra nella quale Di Maria ha giocato dal 2007 al 2010. Un motivo in più per non perderla una partita del genere. E allora fari puntati su quella sera e condizione che verrà monitorata ora per ora. Vederlo in campo domenica sera con la Salernitana sarebbe una sorpresa.