Una nuova, suggestiva idea. La Juve concentra la maggior parte degli sforzi sul centravanti, urgente priorità dello scacchiere di Andrea Pirlo. Paratici, in parallelo, lavora però a un'ala, specie nell'eventualità di una partenza di uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Se l'affare Chiesa continua ad essere troppo costoso, ecco che spunta l'opzione Stephan El Shaarawy.



PUPILLO DI PARATICI - Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sull'attacante italiano attualmente in forza allo Shanghai Shenhua. Il club cinese ha aperto al ritorno in Europa e un prestito per sei mesi/un anno, complice un quarantena obbligatoria - dopo gli impegni in Nazionale - che gli permetterebbe di giocare solamente gli sgoccioli del torneo cinese. Il Faraone è uno dei pupilli di Paratici: è disposto a tagliarsi il maxi-ingaggio da 16 milioni e tiene in grande considerazione l'opzione bianconera. Nell'anno dell'Europeo, El Shaarawy può tornare in Italia. La Juve ci pensa, è la più classica delle opportunità di mercato.