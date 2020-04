Douglas Costa è uno dei nove calciatori della Juventus tornati in patria durante l'emergenza coronavirus. Una delle foto postate assieme alla fidanzata è stata commentata da un tifoso che ha bacchettato il bianconero: 'Proprio il momento adatto per pubblicare questo'. Douglas, come spesso gli capita, non si è trattenuto. Ha taggato il suo social media manager e gli ha scritto: 'Abbiamo trovato uno che vuole il tuo posto frate...'