Douglas Costa non vede l'ora di rientrare in campo. Il brasiliano sarà costretto a rimanere fuori per circa un mese a causa di una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra, ma Douglas vuole provare ad ad accorciare i tempi: per questo, mentre i compagni preparavano la gara di oggi contro il Verona, lui era a lavoro in palestra per recuperare il prima possibile.



Douglas Costa travaille durement pour revenir au plus vite à la compétition !



Vamos @douglascosta pic.twitter.com/NoOn8jRHqx — JUVE FAN INFO FRANCE