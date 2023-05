Due big a riposo con l'Atalanta per essere al meglio con il Siviglia. Questa l'idea che sta balenando ad Allegri. Nel lunch match, come riporta Goal.com, la Juve potrebbe fare a meno di Bremer e Vlahovic dal primo minuto. Al loro posto pronti Rugani e Milik. Panchina anche per Kostic con i bianconeri che potrebbero cambiare ben 7 undicesimi rispetto a quelli visti con il Lecce.