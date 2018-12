La Juventus sogna il ritorno a Torino di Paul Pogba. L'esonero di José Mourinho ha riportato il sereno per il centrocampista francese al Manchester United, ma le voci sul suo futuro in bianconero non si sono spente. Tutt'altro, ma come riporta Raisport dovranno arrivare alcune cessioni per lasciare strada al ritorno di Pogba. I maggiori indiziati potrebbero essere Sami Khedira e Blaise Matuidi, cercato proprio dai Red Devils nello scorso mercato estivo. Poi, servirà la volontà del calciatore per abbassare le richieste dello United.