In bilico, in casa Juve, il futuro di Arthur. Il brasiliano è fuori dal progetto tecnico di Max Allegri e il suo procuratore, Federico Pastorello, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Finito nel mirino di due club: Arsenal e Monaco. A complicare le trattative, però, la valutazione alta del giocatore e l'eventuale via d'uscita, quindi, potrebbe arrivare con uno scambio o con un prestito a lungo termine.