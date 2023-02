Cristiano Ronaldo vuole continuare a vincere. Anche all'Al-Nassr. Così ripensa a chi lo ha accompagnato nel triennio bianconero. Sono due i giocatori della Juve in scadenza di contratto che CR7 vorrebbe riabbracciare in Arabia Saudita: sono Carlo Pinsoglio e Juan Cuadrado, già corteggiato dagli sceicchi a gennaio.