La Juventus del futuro inizia a prendere forma con Cristiano Giuntoli che sta già iniziando a sondare il terreno per diversi profili che hanno in comune un'età giovane e un ingaggio contenuto. Il suo marchio di fabbrica in sostanza. E fra i profili che più piacciono ce ne sono due che giocano nell'Atalanta. Si tratta del difensore centrale Giorgio Scalvini e del centrocampista centrale Teun Koopmeiners.