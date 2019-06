Paul Pogba e il possibile ritorno alla Juventus. Il centrocampista francese di proprietà del Manchester United ha mandato spesso messaggi di apertura totale, è tornato più volte a Torino dove ha lasciato un sacco di amici, i problemi sono altri. Come riportato dal Corriere dello Sport, la difficoltà è la volontà o meno da parte dello United di accettare una contropartita tecnica in grado di abbassare in modo concreto la valutazione in tripla cifra. Douglas Costa può essere un indizio, Dybala piace, ma molte cose saranno chiare quando Sarri si insedierà ufficialmente.