La delicata situazione contrattuale di Paulo Dybala - scadenza nell’estate 2022 e trattativa per il rinnovo congelata - potrebbe portare la Juve a considerare seriamente la cessione a giugno del calciatore argentino. Chelsea e Tottenham sarebbero gli ultimi due club a iscriversi alla corsa per la Joya, con i bianconeri che chiedono non meno di 50 milioni di euro.