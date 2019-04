Da casa Juve arrivano buone notizie in merito agli infortunati: contro il Milan il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe riavere a disposizione, almeno per la panchina, diverse pedine mancanti negli ultimi tempi, come Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Douglas Costa, che oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo, come si evince dal sito ufficiale dei bianconeri.



RIENTRA KHEDIRA - La Joya, considerato che Cristiano Ronaldo non sarà disponibile, dovrebbe far parte del tridente titolare con Mandzukic e Bernardeschi, mentre i due esterni sudamericani potrebbero andare in panchina. Migliorano anche le condizioni di Khedira, che oggi si è rivisto in campo e che proverà a farcela per la gara di Champions League contro l'Ajax.