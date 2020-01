Maurizio Sarri ha scelto e ancora una volta è stato Paulo Dybala a dover lasciare il campo nel corso della ripresa per far spazio ai cambi. L'attaccante argentino è stato sostituito al minuto 81 della sfida contro il Parma per far spazio a Douglas Costa e, come già capitato altre volte in stagione, non ha preso bene il cambio.



Rientrando in panchina Dybala ha abbassato la testa, scuro in volto ha stretto la mano a Sarri, ma si è diretto verso la panchina dove ha poi gettato con stizza i guanti a terra.