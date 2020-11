Paulo Dybala è in miglioramento dopo l'infezione che lo ha costretto a rimanere a Torino. In questi giorni ha alternato terapie mirate e allenamenti molto intensi: nonostante la cura robusta a base di antibiotici, per debellare una volta per tutte la brutta infezione alle vie urinarie che lo aveva colpito un mese fa. Secondo La Gazzetta dello Sport, domani può aggregarsi al gruppo per capire se può farcela già per sabato, quando la Juventus affronterà il Cagliari in casa. L'alternativa è il rientro in Champions col Ferencvaros.