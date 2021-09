, dove ha sostenuto le visite di controllo dopo il problema muscolare accusato nella partita di ieri contro la Sampdoria.Come in occasione di una sostituzione a partita in corso,: l'attaccante argentino ha fatto il suo ingresso al J Medical proprio nello stesso momento in cui il compagno di squadra abbandonava la struttura, a visite completate.112626bb-9277-4bb3-b6bc-6f4489f61c7fper sottoporsi ai controlli clinici per valutare la serietà dell'infortunio subito ieri nel secondo tempo della partita contro la Samp.0cdefcf7-e2a9-46fd-81f0-3755260b6b8709.30 - E' una giornata importante in casacostretta ad archiviare in fretta il secondo successo consecutivo per proiettarsi da subito alla complicata sfida di Champions League contro il Chelsea. Nel corso della partita contro la Sampdoria,i due calciatori sosterranno in giornata i controlli medici di rito per chiarire la gravità dei problemi muscolari accusati e conoscere i possibili tempi di recupero. Il tecnico bianconero aveva preannunciato già ieri pomeriggio la sicura assenze dei suoi attaccanti nella gara di mercoledì sera e quella altamente probabile anche nel derby col Torino del prossimo week-end.