Guardarsi in faccia e ritrovarsi, stavolta all'ombra della Continassa. La Juve riparte, sabato c'è la Fiorentina e tocca dare tutto per vincere lo scudetto e dimenticare in fretta quanto accaduto contro l'Ajax. Il tutto, però, senza Paulo Dybala. La Joya rischia 3 settimane di stop, in giornata arriveranno altre verifiche e da oggi si capirà l'entità del danno. Ma - come racconta il Corriere dello Sport - non è qualcosa di lieve entità. Sarà dunque out per la Viola, mentre oggi si attende di conoscere il responso sulle condizioni fisiche di Douglas Costa. Resta in dubio anche Pjanic, con Mandzukic che potrebbe restare comunque fuori per il fastidio a un ginocchio.