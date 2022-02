Dopo gli esami strumentali di stamattina, la Juventus ha comunicato le condizioni di Paulo Dybala e Daniele Rugani e i rispettivi tempi di recupero.

Ecco la nota ufficiale del club bianconero: "Paulo Dybala questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.



Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.



Domenica in campo per la squadra che, dopo la giornata di ieri divisa tra scarico per chi ha giocato venerdì sera contro il Torino e lavoro sul campo per la restante parte del gruppo, questa mattina si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione della sfida contro gli spagnoli.



Sessione odierna che ha visto i bianconeri focalizzarsi su esercitazioni tecniche, dedicate in particolare alla fase offensiva, alla finalizzazione dell'azione e alle conclusioni da cross.





DOMANI VIGILIA DI CHAMPIONS

Domani sarà giorno di vigilia e la Juve si troverà nuovamente al mattino al Training Center per l’allenamento che, nei primi minuti, sarà trasmesso in diretta (e sarà visibile anche on demand) su Juventus TV.



A seguire, alle ore 13:45, dalla Sala Stampa dell’Allianz Stadium è prevista la conferenza stampa dei bianconeri e, come sempre, sarò possibile seguirla live (e on demand) su Juventus TV".