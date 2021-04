Ritorno in campo e gol, appena tre minuti dopo. Paulo Dybala si è ripreso la Juventus in meno di 200 secondi nella sfida di ieri, contro il Napoli. Un gol che può avere un peso anche sul futuro: come riporta Tuttosport, l'esultanza con la mano battuta sul cuore è un chiaro segnale del suo amore per i bianconeri, in attesa di risolvere il nodo contratto, in scadenza tra poco più di un anno.