Niente visite mediche, oggi, per Paulo Dybala. Era atteso alle 11.30 al J Medica per le consuete visite mediche di rito, ma tutto è stato sospeso: il 10 bianconero è andato a riposare a casa, prima del confronto pomeridiano con Maurizio Sarri. La Juve è in attesa, dalla Joya dipende l'affare Lukaku.