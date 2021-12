La Juve non cambia. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe confermare contro il Cagliari la formazione che ha conquistato i tre punti al Dall’Ara: secondo Gazzetta.it, filtra estrema prudenza sui possibili recuperi di Chiellini e Dybala, che dovrebbero dunque saltare l’ultima gara del 2021.



IN DUBBIO PELLEGRINI - Da valutare invece le condizioni di Pellegrini, costretto a uscire dal campo di Bologna per un indurimento al polpaccio: nulla di preoccupante ma va verso la naturale esclusione nel turno infrasettimanale.