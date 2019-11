Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato al termine della partita vinta con l'Atalanta. Queste le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Con Higuain mi intendo con uno sguardo, siamo una bella coppia. Speriamo di ritrovare Ronaldo al 100%”.



COSA E' CAMBIATO RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - "Non so che cosa sia cambiato rispetto all’anno passato, ma giocare più vicino alla porta aiuta: tutto parte da lì"



SUL RESTARE ALLA JUVE - "La decisione di restare mi sta premiando, è la mia voglia di migliorare, di divertirmi in campo. L’allenatore mi aiuta fuori, io cerco di dare tutto dentro e i compagni sono bravi a stare con me nei momenti difficili".