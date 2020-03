Ormai è un appuntamento fisso. ‘A Casa Con la Juve’ è il nuovo format lanciato dalla Juventus visti i tempi che corrono, ovvero una diretta YouTube sul canale ufficiale del club in cui i giocatori bianconeri raccontano non solo la loro vita in quarantena, ma trattano i più svariati argomenti. Nella quarta puntata della 'serie', il prossimo protagonista sarà Paulo Dybala, insieme all’ospite Gregorio Paltrinieri, brillante nuotatore italiano. Appuntamento lunedì alle 15, sempre con la conduzione di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.