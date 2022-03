Appuntamento a giovedì, dopo pranzo. Dovevano esserci tutti: la dirigenza bianconera al gran completo, l'entourage di Paulo Dybala pure. Anzi, sembrava potesse partecipare pure lo stesso giocatore all'incontro, al fianco di Jorge Antun e Carlos Novel. Le carte ormai erano scoperte, Dybala avrebbe dovuto rispondere all'offerta al ribasso della Juve rispetto all'accordo di ottobre, non firmato per gli ormai noti problemi burocratici di Antun (riconosciuto Agente Fifa dal Coni solo lo scorso 26 gennaio): nel frattempo è cambiato tutto.



NUOVO RINVIO - Così a Dybala verrà proposto un contratto di tre anni e non cinque, da 7 milioni più bonus e non da 8+2, con un drastico taglio alla voce commissioni. Il tutto all'interno di una Juve che non sarà per diritto acquisito quella di Dybala ma che è già quella di Vlahovic e magari De Ligt. Una risposta comunque Paulo non dovrà darla domani, appuntamento rimandato, ancora una volta: sicuramente a dopo il match col Villlarreal, ma con data ancora da definire. Il tormentone continua...