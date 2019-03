Tutti vogliono Joao Felix. La Juve forse lo vuole un po' di più. Ma a far la differenza potrebbe essere in realtà la volontà del giocatore, che in questo momento vedrebbe nella possibilità di giocare al fianco del mito di sempre Cristiano Ronaldo un fattore determinante. Resta l'ostacolo, enorme, di una valutazione fuori portata in questo momento per la Juve: il Benfica insiste nel ribadire la richiesta fissata dalla clausola rescissoria da 120 milioni. Troppi. I contatti intanto proseguono tra Juve e Benfica, grazie alla mediazione di uno Jorge Mendes che a sua volta gradirebbe non poco la piazza bianconera per il lancio definitivo del suo nuovo gioiello.