De Sciglio o Danilo, non si scappa da questo dualismo per la fascia sinistra in casa Juventus dopo l'infortunio al ginocchio subito da Alex Sandro nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Maurizio Sarri ha le soluzioni contate in vista della delicata trasferta di Bologna, che segna la ripresa del campionato, e per non meno di 20-30 giorni, il tempo stimato per il ritorno in campo del terzino brasiliano. La scelta di non intervenire sul mercato, in estate prima e a gennaio poi, per regalarsi un'alternativa dell'ex Porto era nata propria dalla convinzione che la duttilità di De Sciglio e Danilo fosse sufficiente a colmare questa falla.



IL PRIMO NOME - In vista della prossima stagione, i piani originari della Juventus cambieranno però e, oltre alla decisione sul futuro del promettente Luca Pellegrini - che rientrerà dal prestito al Cagliari - Fabio Paratici si metterà alla ricerca di un nuovo esterno mancino per la difesa per aumentare il parco delle opzioni per Maurizio Sarri. E il nome in cima alla lista delle preferenze del discusso allenatore toscano resta quello di Emerson Palmieri, sotto contratto fino a giugno 2022 col Chelsea ma sempre meno centrale nel progetto di Frank Lampard, che ha chiesto alla società uno/due terzini nuovi di zecca sul mercato. Una situazione che può favorire la buona riuscita dell'operazione, con i bianconeri intenzionati a conquistare un netto vantaggio sulle altre pretendenti per l'italo-brasiliano, Inter in primis.