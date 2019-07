Matthijs de Ligt alla Juventus, ormai è fatta. Trovato l'accordo tra i bianconeri e l'Ajax, che da settimane trattavano per il trasferimento del centrale olandese, cercato anche da Paris Saint-Germain e Barcellona: mancavano le garanzie bancarie, ha detto il ds dei Lancieri Overmars. E le garanzie sono arrivate.



L'AGENDA - De Ligt domani arriverà a Torino, mercoledì sosterrà le visite mediche e giovedì incontrerà la stampa in conferenza. Non era partito per il ritiro tedesco con l'Ajax, ma partirà domani per Torino. De Ligt è pronto a firmare un contratto quinquennale da 12 milioni (bonus compresi) con la Juventus, mentre all'Ajax vanno circa 75 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Sarà presente, all'interno del contratto, una clausola da 150 milioni di euro.



VITTORIA! - Battuta la concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain, le due rivali più accreditate, almeno in partenza. I blaugrana sembravano davvero a un passo dopo aver definito l'arrivo dell'amico De Jong; poi è stato il turno dei francesi, che con Antero Henrique avevano trovato un accordo di massima con Raiola, poi, però, con l'addio del ds portoghese sono cambiate un po' di cose. Ed eccola, la Juve, che per tutto il tempo ha osservato, lavorando nell'ombra e chiudendo l'affare. C'è voluto tempo, ma la fumata bianca è arrivata. De Ligt è della Juve!