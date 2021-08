Kaio Jorge sarà presto un giocatore della Juventus. La trattativa, proseguita e ingranata negli ultimi giorni come vi abbiamo raccontato, è arrivata all'ultima e definitiva fumata bianca; ormai è fatta, l'attaccante brasiliano arriverà a Torino fin da subito.



I DETTAGLI ECONOMICI - L’offerta presentata dal direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini al Santos prevede il pagamento di 1,5 milioni in questa sessione estiva di calciomercato e altri 1,5 milioni nel 2022, più una piccola percentuale sulla futura rivendita, mentre per il 2002 brasiliano è pronto un contratto fino al 2026 a da 1,5 milioni più bonus a stagione.



BEFFATO IL MILAN, IN ITALIA A META' SETTIMANA - Superato il Milan, che aveva trovato una bozza di accordo con l'attaccante, ma non è bastato: Kaio Jorge è atteso in Italia per le visite mediche già la prossima settimana, tra mercoledì e giovedì. La Juve batte un colpo in ottica presente e futura, ed è di quelli importanti.