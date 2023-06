Dopo l'accelerata di ieri, adesso. A dare la svolta alla trattativa è stato l'incontro di ieri al termine del quale le parti si erano avvicinate. Ora siamo arrivati alle battute finali, presto Kulusevski può diventare un giocatore del Tottenham a titolo definitivo.- L'accordo originario era un prestito di 10 milioni con il, l'obbligo di riscatto non è scattato ma il Tottenham voleva provare comunque a confermare Dejan in Inghilterra. Da qualche settimana però avevano fatto sapere che 35 milioni per il riscatto era considerata una cifra troppo alta, l'idea era quella di non andare oltre ai 25 ma alla fine hanno trovato un punto d'incontro per 30 milioni.- Non hanno trovato conferma le voci arrivate dall'Inghilterra secondo le quali ci sarebbe stato un inserimento del Newcastle:. Ieri l'accelerata, oggi un ulteriore passo in avanti: Kulusevski sempre più lontano dalla Juventus, gli Spurs pronti a investire altri 30 milioni per prenderlo a titolo definitivo.