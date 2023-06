Il giorno di Timothy Weah è arrivato. Dopo l'arrivo a Torino, oggi l'esterno americano è pronto a effettuare le visite mediche e ad apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Juve fino al 30 giugno 2028. Al Lille invece andranno circa 12 milioni tra parte fissa e bonus, pagabili in più anni. Per l'ufficialità però bisognerà aspettare ancora un po', salvo cambi di programma arriverà sabato 1° luglio, mentre tra oggi e domani la Juve celebrerà Juan Cuadrado: domani scade il suo contratto, il colombiano lascia dopo 8 anni, 11 trofei e 314 presenze. Il suo posto, preso proprio da Weah. Segui su Calciomercato.com la sua prima giornata in bianconero.



9:30 - Weah è arrivo al J Medical: subito cori e grandi applausi per lui. L'americano saluta i tifosi arrivati per lui, firma qualche autografo e si prepara alle visite mediche.



9:15 - Cresce l'attesa per Timothy Weah: il giocatore dovrebbe arrivare a breve. Già presente un centinaio di tifosi.