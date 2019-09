La Juventus c'è, vince, convince e inizia a far vedere con sempre maggior personalità quello che è il credo tattico di Maurizio Sarri. Una Juventus in crescita in fase offensiva ma che sta migliorando notevolmente anche in quella difensiva dove l'assenza pesantissima di Giorgio Chiellini, dopo gli sbandamenti iniziale non si sta facendo sentire. Il merito? Va a Leonardo Bonucci che sta mostrando la miglior versione di sempre di sé.



RESPONSABILITÀ - Sempre titolare, insostituibile per Maurizio Sarri e, dopo l'esordio accanto a Chiellini anche sempre capitano. Questione di responsabilità che l'allenatore gli ha affidato e un ruolo da chioccia per Matthijs De Ligt che lo sta portando ad essere più concentrato, meno istintivo e più attento rispetto agli ultimi anni. Proprio il centrale olandese è colui che sta beneficiando di più di questa nuova versione di Bonucci autentica guida dell'intero pacchetto arretrato.



LEADERSHIP - Bonucci sta sostituendo in tutto e per tutto Chiellini senza sfigurare, sia nel ruolo di leader tecnico (proprio come un tempo gran parte delle azioni della Juventus nascono e partono dai suoi piedi) sia in quello di leader carismatico. È anche per questo che la Juventus non sta risentendo dei numerosi infortuni e stop che hanno falcidiato il reparto e che hanno costretto Sarri ad inventarsi perfino Matuidi terzino sinistro.



IL MIGLIORE DI SEMPRE - Bonucci è riuscito in questo inizio di stagione a fare ciò che non gli è riuscito nella sua avventura con la maglia del Milan. È riuscito ad abbinare le qualità da "regista" a quelle di "difensore" trascinando in positivo chi è al suo fianco. Questo Bonucci è il migliore di sempre, più di quando era protetto dai fidati Barzagli e Chiellini, più di quello visto in rossonero e meglio, sicuramente, anche di quello mostrato nel suo primo anno (lo scorso) di ritorno in bianconero. E che sia di Sarri a conti fatti il merito? Lui che ha trasformato Koulibaly in uno dei migliori difensori al mondo sta riuscendo in un'altra grande impresa.