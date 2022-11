Oscar Damiani, esperto di calcio francese e storico agente dell'ex difensore Lilian Thuram, parla a Tuttosport del figlio Marcus (attaccante in scadenza di contratto a giugno): "E' pronto, se a fine stagione si svincola a parametro zero dal Borussia Monchengladbach è un'occasione da non perdere per le big sul mercato".