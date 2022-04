Via d'uscita cercasi. La Juve vuole scaricare Moise Kean e Kean vuole ripartire da una squadra che punti davvero su di lui. C'è però quell'accordo vincolante con l'Everton a fare da ostacolo: 3 milioni sono andati per il primo anno di prestito, 4 sono previsti per il prossimo con riscatto (diritto che può diventare obbligo facilmente) fissato a 28 milioni più 3 di bonus. Serve quindi un terzo club che risolva tutto. Il Psg? L'idea c'è.